聖母峰不到半年添8千公斤人屎 髒水流山腳害雪巴人生病

2019-06-25 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕世界第一高峰「聖母峰」近期攀登人數暴增，不僅頻傳登山客身亡事件，就連當地環境也大受影響，外媒報導指出，光今年度就有多達8千公斤的人類排泄物被遺留在山上，山上的垃圾也持續增加，光是在接近珠峰頂的「南坳」隘口（South Col）就有至少5千公斤的垃圾遺留，擔任嚮導的雪巴人更因飲水遭污染而生病。

據《美聯社》報導指出，聖母峰近期迎來破紀錄的攀登人潮，登山客攜帶的氧氣瓶、罐頭、帳篷等更讓山上的垃圾量大增，據擔任嚮導的雪巴人達瓦（Dawa Steven Sherpa）指出，接近峰頂的「南坳」隘口是不少登山客的紮營處，但因該處也常出現惡劣氣候，讓登山客很難將帳篷帶下山，最終只能遺留在山上，從2008年就開始協助聖母峰清潔的達瓦透露，他們曾經花費1小時才將一個帳篷從冰雪中挖出並帶下山，自2008以來他已經陸續將2萬公斤的垃圾帶下山，但目前在「南坳」仍有至少5000公斤的垃圾遺留。海拔高度約6400公尺的第2營地（Camp 2），光今年度就被遺留了約8000公斤的人屎。

由於登山客在山上解手時，通常都是在雪中挖洞就地解決，但當山上氣溫升高，大量的排泄物隨著融雪流往山下的社區或大本營，污染的水源又被拿來當成飲用水，曾在聖母峰進行研究的西華盛頓大學（Western Washington University）環境科學教授奧爾（John All）就指出，團隊裡的10名雪巴人中，就有8人因飲水問題引發胃病。

報導提到，也有登山客表示，看到神聖的山被變成垃圾場，看了十分令人生氣，尼泊爾登山協會也指出，被遺留在山上的帳篷，大風一吹就碎裂並散佈在整個山區，對於要在風雪中攀爬陡峭斜坡的登山客來說，無疑又增添了幾分危險。

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