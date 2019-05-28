花蓮垃圾場道路封阻爆衝突！台肥：善盡管理資產

2019-05-28 15:26

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市垃圾掩埋場聯外道路近日遭地主台肥公司裝上鐵柵門封路，由於攸關垃圾車進出，花蓮市公所清潔隊希望繼續通行，雙方今天又發生衝突，台肥堅持保護公司資產吊掛水泥塊封路；而公所清潔隊則認為台肥土地上有垃圾堆放，將依法開罰地主，雙方發生肢體衝突拉扯。

公所清潔隊長吳慶展說，公所依法、依規辦理，土地的所有人、使用人及管理人，有處理清除的義務，若台肥沒有清理土地上的垃圾，公所將依據廢棄物清理法，對地主開罰。公所強硬起來希望維持道路的通行，但此舉遭到台肥公司花蓮廠長彭盛隆的抗議，出手拉住清潔隊長吳慶展的手，反駁有任意堆置垃圾的行為。

彭盛隆說，該條道路為公司資產，以每年一約方式租給市公所，因為該處有開發需求，公司董事會決議收回，也很早就告知公所，近日由花蓮廠執行公司決議安裝鐵柵門。他強調，垃圾場還有一條較小條的聯外道路，小型垃圾車可走另條道路，大車會通融通行原有道路，但認為市公所應該設法解決問題，而不是地主要收回、不借路權就不行。

台肥公司日前則以新聞稿指出，台肥名下花蓮市美港段121地號部分土地，自2014年起雙方以借用契約形式，無償借予花蓮市公所作為垃圾掩埋場聯外道路，但台肥將加速開發深層海水園區目標，特別配合國家政策，引進國立成功大學國家級養蝦計畫，並全面開展深層海水多階段繁養計畫於該道路兩側，由於垃圾出頻繁進出造成環境髒亂與垃圾亂飛，自2017年已多次函文與電話通知該地借用期滿將不再續借。

台肥公司指出，地方政府多次堅定承諾2019年底於他處完成新建「北區垃圾轉運站」後，垃圾場舊址將可封閉復育，但迄今新場址動工仍遙遙無期，因此台肥依法封閉該出借土地，實已審酌情理法，並已充分善盡告知責任。但市公所清潔人員卻擅自移除，台肥再次設置門禁後，清潔人員又到場干涉，更以言語脅迫台肥員工不得設置門禁，公司將依法維護公司資產。

花蓮市垃圾掩埋場鄰近七星潭，位於環保公園南側，因垃圾量已飽和，目前只供暫置、轉運之用，市公所清潔隊垃圾車收完垃圾後，取道這條道路進入掩埋場暫存，再北運到宜蘭焚化，每天垃圾量約60公噸。公所清潔隊則認為另條道路大型車通行困難，仍希望通融走既有道路。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法