惡劣！無視「錄影監視中」 垃圾載整車往山谷丟

2019-05-03 17:35

〔記者佟振國／南投報導〕真的要丟好丟滿嗎？南投縣仁愛鄉力行村與翠華村交界的道路山谷，過去常有人亂倒垃圾，成為難以根除的髒亂點，嚴重破壞環境及水資源安全，公所設置隔網仍無法遏止歪風，最近架起監視器，仍有人開著小貨車肆無忌憚亂丟垃圾，全被監視器拍下，公所清潔隊已進行人車身分確認，將函請縣府環保局依廢棄物清理法開罰。

仁愛鄉幅員廣闊，許多部落位處高海拔山區，交通更加不便，也增加垃圾清運難度，因此經常有人輕率將垃圾棄置山谷，長期嚴重影響環境衛生，各形各色廢棄物產生的污水更危及水資源安全，公所上月起率先在鄉內3處公有地髒亂點，包括力行與翠巒村交界的馬力觀部落、發祥村紅香部落及大同村翠峰，裝設監視器，遏止亂丟垃圾行為。

最近在馬力觀部落就拍到民眾開著小貨車來「卸貨」，只見道路旁已經架起高高的隔網，民眾像是在丟鉛球般，將較輕的垃圾一一丟過隔網，大型或較重的垃圾則丟在路邊，隨即揚長而去，惡行全都錄。

公所清潔隊說，調閱監視器畫面後，目前已知有2人亂丟垃圾，已根據車號進一步確認身分，將依廢棄物清理法函送縣府環保局開罰，至於民眾將垃圾丟下山谷，增加清潔隊清運難度，後續也將對亂丟者求償，可別心存僥倖，因小失大。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/