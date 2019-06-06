堆滿垃圾宛如第三世界！新街溪出海口 挖土機進場開挖

2019-06-06 22:41

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市大園區新街溪出海口左岸出現大量廢棄衣物、垃圾，環保局勘查確認是多年前非法垃圾棄置埸，今天安排兩輛挖土機開挖，但礙於潮汐問題，工作人員只能在退潮時開挖，開挖面積約100平方公尺，垃圾篩洗後集中清運，由於數量不能確定，會持續開挖。

環保局說，第一天開挖發現，垃圾埋得並不是很深，但是否為冰山一角？其他地方情況如何？還是要繼續開挖才能確定，只是作業環境並不是很理想，還要配合退潮時間工作；至於篩洗出來的垃圾，目前暫置於旁邊地勢較高的地方，未來會集中清運。

網友在臉書「生態大腸花論壇」PO出新街溪的出海口左岸滿是廢棄布料、衣物的照片，PO文以「嗨，我到了國外！但這個國外不好玩」為題說，「以為這種河流只會出現在未開發的國家，這樣的廢棄布料都丟棄在河口真的很可怕」，原本以為這種河流只會出現在未開發的國家，這樣的廢棄布料都丟棄在河口真的很可怕，竟然可以踩在垃圾的布料上行走，還以為自己去了哪個國家似的，這就是台灣部分的河流和河口，這也只是廢棄物冰山的一角。

網友看了不禁感嘆，「桃園的海岸真的很令人難過，從北到南整個海岸線我找不到沒有垃圾的地方」、「這是亂倒垃圾吧」、「好慘啊！希望台灣人的環保意識和行動能趕快崛起，否則真的美麗乾淨的土地植物溪流海洋和野生動物都要絕種」。

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