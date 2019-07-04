館長 vs 中國拳王！萬名網友投票 壓倒性看好「他」勝出

2019-07-04 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近期頻頻對中共嗆聲，捍衛國家尊嚴。不過卻因此惹怒不少中國人。一名中國拳擊、泰拳雙料冠軍的中國格鬥好手練喻軒本月3日向館長下戰帖要「打一場」，而館長也已經接同意，預計在月底二人將在台灣比賽，此事也成為網友發燒話題。對此，有粉專發起投票，詢問網友看好哪一位勝出？

粉專「Hssszn 讚新聞」今（4）日約在上午12時建立了票選活動，詢問網友認為館長與練喻軒的對戰中，誰能勝出？活動發起不到12小時，就有1.3萬網友參與投票。其中72%網友認為館長能勝出，僅28%網友認為中國拳王練喻軒能贏得對戰。

對此，網友也紛紛留言表示「體型未必會佔優勢，但是還是支持館長」、「雖然我不完全贊成館長說的話，但是我覺得館長的戰鬥力是無庸置疑的」、「這年紀還要接受這樣的比賽，真的辛苦館長了」、「館長，為台灣出一口氣！」、「量級就差了30公斤左右」、「習武之人，遇上別人下戰書，沒啥好奇怪，就比個輸贏」、「不論輸或贏，館長都會變成台灣英雄」。

不過也有網友說「個人認為練喻軒會贏，大隻不一定強」、「有在看格鬥賽跟職業摔角都知道，身材壯碩未必會贏」、「體型不一定佔優勢，但格鬥經驗會」。

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