中國拳擊冠軍嗆3分鐘KO 館長開千萬美金出場費

2019-07-03 09:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國拳擊、泰拳雙料冠軍練喻軒近日拍攝1分鐘影片，約戰成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢。館長昨晚回應，表示自己還有事業要忙，要求對方必須出千萬美金出場費才願意應戰，不然可以來台灣參加比賽，台灣有很多格鬥好手可以切磋。

近日擁有WBC泰拳鑽石世界金腰帶、WBC拳擊中量級亞洲冠軍，橫跨拳擊、泰拳、自由搏擊的中國多棲選手練喻軒，不斷在在臉書嗆聲要找館長單挑一場，還向館長嗆聲，「我只想知道，你有沒有這個膽量跟我打一場，我體重比你輕，而且我不在乎你有沒有資格，怎麼樣！不用說你贏不贏我那麼浮誇的話，你只要一回合，3分鐘之內不被擊倒，你就贏了。」

館長昨晚在直播上表示，現在他自己是年營業額5億的執行長，有許多員工要養，怎麼可能放下本業不做，整天練拳準備比賽。館長諷刺說，「我想跟Rock打，還想跟泰森打，我也想跟嘴砲王打，還想和John Cena打摔角，想跟Jordan單挑一打一，我也不知道他們為什麼不理我。」

館長反嗆說，「我自己1年辦2場比賽，你不敢來打就是孬種，換我來說嘴，我們這比賽沒有錢你跟我講，你沒有機票、出不起機票錢，像你這個年輕人，從大陸來，你來台灣，我直接拿現金給你，我們有報比賽，正正當當的比賽，你有本事你來打，我們會有直播，會讓所有人看到你來打，你為什麼不來打？」

館長指出，只要1千萬美金就和他打，打輸也覺得很好，因為1千萬美金可以做很多事情，沒有1千萬美金不要來講這個東西，因為現在他1年營業額超過1千萬美金，「我沒有美國時間在那邊陪小朋友，我還想約郭台銘打撞球、LOL英雄聯盟，還想約比爾蓋茲來一場吃雞。只有小學生才會說這種話。」

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