館長若辦比賽全身塗國旗 網友：中國轉播全變馬賽克

2019-07-03 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國拳王練喻軒日前嗆聲要踢館網紅「館長」陳之漢，要跟館長單挑，並自信表示「3分鐘以內不被我擊倒，你就贏了」，而館長也大氣回應，決定要跟練喻軒免費開戰，有臉書粉專幽默表示，如果館長把場地、全身弄上國旗，那中國若要轉播將會全部變成「馬賽克」。

中國媒體過去曾在報導中將郭台銘頭上的國旗帽「全部打碼」，臉書粉專「台灣迷因」就建議館長若是要辦與中國拳王練喻軒的比賽，可以把場地放上滿版的國旗，這樣就會看到兩個人「在馬賽克上打架」，或是館長將全身塗滿國旗，那練喻軒將會變成「全世界第一個跟馬賽克打架的拳手」。

許多網友看了笑瘋，紛紛留言表示「傑出的一手」、「如果真的要弄成這樣，請館長開放募款。我想盡一份微薄之力。」、「場地也馬賽克主角也馬賽克，好靠北」、「全黃的當維尼也可以啦」、「大概採用文字轉播方式」。

臉書粉專幽默表示，如果館長把場地、全身弄上國旗，那中國若要轉播將會全部變成「馬賽克」。（圖片擷取自臉書粉專「台灣迷因 taiwan meme」）

臉書粉專幽默表示，如果館長把場地、全身弄上國旗，那中國若要轉播將會全部變成「馬賽克」。（圖片擷取自臉書粉專「台灣迷因 taiwan meme」）

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