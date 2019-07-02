長榮罷工凱道應援晚會 空服員父母上台力挺

2019-07-02 20:18

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮航空罷工進入第13天，勞資談判也陷入膠著，桃園市空服員職業工會今天晚上在凱道舉辦「一起陪長榮空服員罷工應援之夜」，工會宣稱現場人數已破千人，數十名空服員及聲援民眾在場要求長榮航空不要再打壓空服員，籲勞動部硬起來解決勞資糾紛。

長榮航空與桃園市空服員職業工會今天協商會議已超過10個小時，協商尚未有結果。晚間豪雨夜襲北台灣，仍澆不熄空服員的熱情，工會今晚7點到9點在凱道舉辦應援之夜活動，估約有上百人到上聲援，多位民眾現場舉著「挺空服罷工，拒長榮威權」海報來回現場。

桃空職工表示，這次罷工經過大小亂流仍走到現在，這是「基層勞工對威權的持久戰」，接著署名空服員父母接力上台訴說女兒辛勞，一名空服員父親更力挺「空服員不是公主」，痛批長榮航空壓迫參與罷工空服員、退出的空服員是「叛逃者」，呼籲長榮不該對回家的空服員進行秋後算帳。

時代力量黨主席、律師邱顯智今也到場聲援，他說，很多律師今天站出來就是為了「挺勞工」，他批評長榮在這場罷工中「追殺勞工」，有非常多不當勞動行為，要求勞動部「硬起來」徹查長榮花了多少公關費、給多少公關公司及媒體，期間一度口誤說成華航，邱顯智還酸說，先前也跟華航打過交道，如今相比之下，「華航溫柔很多」。

今天晚會包括石明謹、邱顯智、林志潔、胡博硯，楊雅喆，郝明義，范雲、李宣毅律師召集之律師團、鬼才阿水、詹順貴律師等人都出席聲援空服員罷工。

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