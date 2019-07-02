罷工空服員家屬聲援 「永遠支持我們的女兒很勇敢站出來」

2019-07-02 16:37

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕長榮空服員罷工進入第12天，今天下午罷工空服員的家屬分坐2輛遊覽車近百人，抵達南崁罷工棚聲援。一名空服員的莊姓母親，按耐不住多日來的情緒，向媒體控訴，資方不擇手段，將罷工責任歸屬於空服員，看12天以來長官對小女生，真的不服氣真的心痛；還有一名葉姓母親，情緒激動地踩爆杯水，大罵三字經，要求長榮航空董事長林寶水出來面對。

「如果沒有抗爭，家屬根本不知道，女兒們都很委屈，」莊姓母親指控，罷工空服員們都熱愛這份工作，資方當初把她們當作白紙訓練她們，但看到12天以來長官對小女生，真的不服氣真的心痛，他們（公司）這五顆星怎麼來的，就是她們（空服員）五顆星拚出來的，公司沒有把她們當人看，這集權的公司，對我們這些小女生，這些家庭再不站出來的話，大家會發瘋，「要伸張正義，來永遠支持我們的女兒很勇敢站出來」。

莊姓母親表示，要對所有的罷工空服員說，不要再被資方分化，一定要勇敢對著良心做對的事情，永遠走在前面，堅持下去，妳的家屬、母親，一定在後面支持妳們，走到最後一步，讓所有全天下的人，知道國際性勞工的罷工，看到這是妳們應得的權利。

莊姓母親說，自己的女兒當空服員接近5年，她相信每個空服員都是很優秀、很有智慧的考進這裡，她們是希望這間公司用最平等的尊嚴對待，結果都沒有，所以羅馬不是一天可以造成，是整個累積下來，才會有2300人出來抗爭，家屬都看在眼裡，不滿地說，為什麼這幾天家屬都默默的，因為輿論都在空服員身上，因為她們本身的苦沒有辦法伸張，「資方就是要把責任歸咎於空服員，整個都是空服員的錯」。

莊姓母親說，她的女兒之前在飛往LA的途中手燙傷，只能忍著燙傷的痛，她不解為什麼要等到下飛機才可以包紮，透露女兒怕給公司的報告寫不出來，不敢請假，因為長榮對於所有的錯都是第一線，當時她心疼的從南部北上，跟女兒說「是要這工作，還是要燙傷這個疤痕」？

莊姓母親表示，燙傷至少要兩個月才會好，但公司不聞不問，這麼優秀的員工被公司這樣對待，家屬作何感想？「我女兒這五年來只有報喜，工作的苦都沒說」，直到空服員出來抗爭才知道，原來第一線就是這麼痛苦，這麼熱愛這工作，什麼都能忍的小女生，這幾天給她們的凌辱家屬受夠了心痛了，支持她們永遠的罷工下去，讓資方知道。

葉姓母親則是情緒爆發，踩爆原先工會人員準備給她的杯水，大罵「什麼水、林寶水啦」，甚至飆罵三字經，一旁罷工空服員們則不斷安撫她情緒，要理性點。

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