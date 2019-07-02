做好罷工長期抗戰準備？ 長榮官網航班取消已預告至7/21

2019-07-02 17:35

〔記者蕭玗欣／台北報導〕本週罷工落幕無望？根據長榮航空官網顯示，目前最新取消航班已預告至7月21日，自6月20日罷工至7月21日累計已取消1878班次，影響旅客人次超過37萬人次。

長榮勞資今天上午9點起進行罷工後二度協商，目前會議尚未結束，不過長榮航空官網今天已公布7月11日以後取消航班，7月11日共取消65班次；7月12日取消61班次；7月13日取消32班次；7月14日取消7班次。7月15日到21日的取消航班則將在未來幾天陸續更新。

長榮班機延誤/取消資訊

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