討論「不秋後算帳」就卡關 長榮勞資協商又休會

2019-07-02 17:11

〔記者謝武雄／桃園報導〕長榮空服員罷工後第二度勞資協商，今天在蘆竹尊爵天際飯店舉行，雙方於9點20分開會，只是過程相當不順利，兩度休會各自協商，其中第一次休會時間達200分鐘，直到下午1點40分才重新開會，雙方在2點40分又休會，目前仍在休會、各自協商中。桃園市勞動局勞資關係科長張哲航則說，各自協商並非壞事，至少可以凝聚內部共識。

據悉，勞資雙方協商主要是卡在秋後算帳問題，其中對於18個空服員是否將乘客丟包問題，長榮同意將「暫列曠職」部分改為空白，由勞資及第三方成立調查小組進行調查，但工會不同意；對於員工免費優待機票部分，桃園市空服員職業工會提出除理監事幹部外，其餘空服員恢復免費、優待機票，但勞動部官員當場糾正這是不當針對行為，長榮航空也強調，取消員工免費、優待機票是因為公司虧損，即使是新進空服員也是比照辦理，未來會視營運狀況調整。

據悉，這次團體協商最重要的6條團體協約內容，其中第1條「不秋後算帳、簽訂和平協議」部分，由於工會另提新版本，導致其他5條仍未進入實質討論。

其他5條內容分別是飛安服勤獎金從300元到500元不等；BR198、BR108東京航線10月到隔年3月開放過夜，BR716北京航線4、6、7、8等4個月開放過夜；人評會開放民選教官五名輪值參與人評會議佔一席陪審委員，具發言表決權，以及1名現役空服員陪同當事人。

每月固定舉行勞資協商會議，每季固定舉行董事長或總經理會議，每半年檢討服務流程及班表規劃；工會理監事共11名（依實際人數為主），每年25天會務假。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法