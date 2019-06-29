關懷弱勢、捐髓救人 輔具中心主任楊忠一「身體力行」！

2019-06-29 12:41

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局輔具資源中心主任楊忠一，不僅將輔具中心業務辦的有聲有色、兼顧品質和效率，也讓社會局的「輔具超音速計劃」獲得被稱為公家奧斯卡獎的「政府服務獎」，他於今年5月份，因為骨髓配對成功，默默前往花蓮慈濟醫院捐髓救人，把助人和救人角色合而為一，深獲長官及民眾肯定。

楊宗一畢業於台大物理治療系，分發新北市八里愛心教養院服務時，獲派負責籌備新北市的輔具資源中心，他以自身的物理治療專業，加上照顧身心障礙民眾的經驗，精準掌握身心障礙者與行動不便民眾的需求，同時與輔具業者達成資訊連結，簡化申請流程與表單作業，讓民眾申請補助與領用輔具作業一條龍，大幅減輕民眾不便，建構完成新北市輔具超音速作業的最後一哩路。

楊宗一還在6年前，就開始在YouTube建立「療輔具」影音教學網站，自編自導自演，教民眾如何正確操作輔具及協助家人使用，讓民眾能真正享受到輔具帶來的便利，降低錯誤操作風險，不愧是新北市的「輔具達人」。

楊宗一對社會福利體系和社會服務工作濟世救人、關懷弱勢的宗旨奉為信念、並且身體力行，他16年前就響應捐髓救人的理念，成為志願捐贈者，楊宗一說，捐髓科技不斷進步，現在的抽髓都是利用血液來蒐集幹細胞，並不需要從脊髓中抽取，如果配對成功，也是一樣，並不會影響捐贈者的健康。

去年底他被通知有病患和他配對成功，他很高興自己能夠協助救人一命，楊宗一透露，自己人生的一大遺憾，就是敬愛的母親在他念大學時就因為癌症過世，他在工作上或是生命中多幫助一個人，就是在化小愛為大愛，讓慈暉關愛與温暖社會的每個角落。

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