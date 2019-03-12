門諾愛心輔具銀行火損逾百萬元 基金會：加緊勸募

2019-03-12 11:05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕門諾基金會上週才宣布成立「花蓮輔具銀行」，但基金會位於花蓮市中央路一處鐵皮倉庫，昨天下午發生大火，把輔具中心約2000件輔具燒掉1/3，損失總金額超過100萬元，基金會執行長邱燕銀說，不幸中的大幸是受損輔具是備用品為主，因此不影響輔具銀行服務，將加緊勸募工作。

花蓮門諾基金會本月7日才剛剛宣布成立愛心輔具銀行，來自各鄉鎮的配送貨車，今天都還在忙著把待租的輔具送到偏鄉的服務據點。門諾愛心輔具銀行執行長邱燕銀說，原本基金會輔具將近2000件，租借在外也有1200至1300件，還有總會、銀行這邊、台東東河工作站都有儲放輔具的地點；昨天下午突發的火警過後，工作人員緊急盤點庫存發現燒掉約600多件輔具，除了單價約2萬元的電動病床損失超過20床，最多的就是助行器，損失近80件，金額估計超過100萬元。

邱燕銀說，現場整理後輔具損失約1/3，不幸中的大幸是這些主要是備用輔具，所以對於輔具銀行的業務暫時不受影響。她說，成立初期原本也是要進行輔具勸募計畫，除了加緊輔具勸募的速度，也將針對庫存較低的部份緊急採購。

花蓮門諾基金會「愛心輔具銀行」7日成立總行，偏鄉的秀林、新城、壽豐、吉安、瑞穗、玉里、富里、卓溪共有8個「分行」，讓偏鄉民眾就近租用，也歡迎各界捐贈或回收二手輔具，包括輪椅、拐杖、腋下拐杖、四腳手杖、病床、抽痰器等，收費採公益原則「輕收費」，例如一般助行器月租50元，一般輪椅月租200元，付費困難者酌予補助，電話03-8237331。

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