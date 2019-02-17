93歲翁開賓士衝進捷運站 專家：高齡者開車可善用輔具

2019-02-17 22:28

〔記者林惠琴／台北報導〕台北市北投區的捷運唭哩岸站，今日下午發生一起93歲老翁駕駛賓士車衝進站內的意外，嚇壞現場民眾，所幸並未波及其他人。專家建議，高齡開車族除了嚴格遵守交通規則外，更可透過簡單的輔具協助駕駛行為，為上路安全再添加一層防護。

根據交通部資料，我國75歲高齡駕駛人的駕駛執照管理制度已於2017年7月1日上路，辦理換照條件為體檢合格及通過認知功能測驗、或檢附未患中度以上失智症證明。

中華民國職能治療師公會全聯會理事長張自強表示，高齡族群隨著年齡增加，可能會影響反應、協調能力，以及認知、視力、判斷力等，經過定期的換照評估，可以排除不適合開車上路者，避免造成高齡者或其他路人的意外事件。

不過，張自強指出，高齡開車族除了要嚴格遵守交通規則外，更可透過簡單的輔具協助駕駛行為，例如方向盤握把、結合凸面鏡的後視鏡、大範圍的照後鏡、車子周圍的反光貼紙、安全距離警示裝置、倒車輔助系統與影像雷達、語音方向燈引導等，並且與家人討論當天身心狀況，再決定是否上路。

對於無法通過高齡駕駛換照者，張自強則強調，除了無法開車上路外，也可能造成當事人的挫折，感覺到自我的開車能力喪失，建議家人可以透過協助長者改搭乘大眾運輸工具或多一點陪伴接送，讓他們的生活一樣很豐富。

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