以租代買嘉惠弱勢者 花蓮門諾成立輔具銀行

2019-03-07 13:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮門諾基金會成立「愛心輔具銀行」，今天舉辦剪綵開幕，輔具銀行同時也在偏鄉的秀林、玉里成立8個「分行」，讓偏鄉民眾就近租用，也歡迎各界捐贈或回收二手輔具。因車禍而脊椎損傷的玉里鎮民林旭雄說，上個月要幫母親找電動床，但玉里太偏遠運費很貴，他自己又無法開車，很高興玉里也有一個輔具站，「真的幫助到我們偏遠地方的長輩」。

突然間意外受傷需要輔具，但走進醫療器材行，最便宜的輪椅一台也要5000元，門諾基金會在花蓮市中正路317號成立愛心輔具銀行，今天由縣長徐榛蔚、門諾基金會董事長陳永興、社會處長張逸華、東華大學身心障礙與輔助科技研究所教授楊熾康等剪綵。陳永興說，除了花蓮市有輔具銀行，也延伸到秀林、新城、壽豐、吉安、瑞穗、玉里、富里、卓溪等各鄉鎮成立輔具據點，可租到各類輔具，包括輪椅、拐杖、腋下拐杖、四腳手杖等。

愛心輔具銀行執行長邱燕銀說，評估花蓮有需要使用到輔具的年長、身障民眾人數約有4萬人，輔具銀行的理念是「再造、在地、再生」，希望成為一個輔具流通的平台，歡迎各界捐贈、協助募集二手輔具，經過維修再生後，配送到各分站，歡迎有輔具需求的弱勢民眾就近租用，收費採公益原則「輕收費」，例如一般助行器每月租金50元，一般輪椅月租200元，抽痰機月租250元等等，如付費困難者會酌予補助

花蓮物理治療師公會理事長樊志成說，雖然政府有補助身障者購買輔具，但實際深入偏鄉會發現許多人沒有能力買。他也說，意外受傷後暫時需要拐杖、助行器，用一段時間就不需要，而閒置家中，門諾成立平台讓二手輔具流通很有意義；今年也在縣府協助下訓練一批「甲類輔具評估人員」即將上線，提升對身障者的輔具專業評估能力。

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