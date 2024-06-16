06/16各報重點新聞一覽

七大工業國集團（G7）領袖峰會十五日在義大利畫下句點，重申台海和平穩定對國際安全及繁榮至關重要。圖為G7成員國領導人與教宗合影。（歐新社）

2024/06/16 07:09

自由時報

G7：台海穩定很重要

七大工業國集團（G7）領袖峰會十五日在義大利畫下句點。儘管中國並未受邀，但G7領袖在聯合公報中提及中國多達廿八次，在各項議題中強化對中國的批評論調，包括呼籲中國停止向俄國轉讓軍民兩用物資，以及關切中國不公平的貿易政策和做法等。值得注意的是，G7也重申台海和平穩定對國際安全及繁榮至關重要。

詳見G7：台海穩定很重要。

國會擴權覆議案21日表決 民團號召「青鳥」19日起重返立院

請繼續往下閱讀...

藍白強推國會擴權法案，立法院廿一日將就覆議案進行表決。台灣公民陣線等民團宣布從十九日起至廿一日連三天，號召「青鳥」重返立院集結。民團代表許冠澤表示，此次集結除了反國會濫權，更重要的是，要拒絕讓其它民主倒退的法案踐踏台灣民主；青年學子強調，會繼續站出來，雖然上街頭無法讓藍白回頭，但這些聲音可以支持執政黨繼續做正確的事。

詳見國會擴權覆議案21日表決 民團號召「青鳥」19日起重返立院。

1年半大增逾7成 全台「孤老宅」逼近百萬

我國明年進入超高齡社會（老年人口超過二十％），根據內政部最新統計，今年首季僅一名老人居住的「孤老宅」，宅數達九十四．六一萬宅、快速逼近百萬宅，較前一次發布數據的二○二二年第三季約五十二．八七萬宅，一年半來大增七十八．九％。

詳見1年半大增逾7成 全台「孤老宅」逼近百萬。

聯合報

覆議案周五立院決戰 青島東路一分為二…藍綠群眾直接對陣

立法院會廿一日將處理行政院針對國會改革修法提出的覆議案，朝野上周末開始展開地方宣講戰，為覆議案累積民意聲量。藍綠昨天在賴清德總統台南本命區拚場，民進黨更前進國民黨主席朱立倫大本營的新北市開講。號召「青鳥行動」的台灣公民陣線宣布，將重回立法院，國民黨也決定動員群眾，藍綠本周五將在立法院內外總決戰。

詳見覆議案周五立院決戰 青島東路一分為二…藍綠群眾直接對陣。

G7聯合公報 對台基本立場不變

七大工業國集團（G7）義大利高峰會十四日發表聯合公報，除提到G7對台基本立場不變，包括現行的一中政策，此外，也重申維持台海和平穩定對國際安全繁榮不可或缺，並呼籲和平解決兩岸問題，以及支持台灣以觀察員或貴賓身分，有意義參與非以國家身分為前提的國際組織，包括世衛大會（WHA）和世衛組織（WHO）技術會議，若不需國家地位的國組，則以會員身分參加。

詳見G7聯合公報 對台基本立場不變。

中國時報

勞保新精算報告 破產時程再延後

據勞保局2021年普通事故精算報告指出，若不啟動年金改革，勞工保險會在2028年破產，但2021年精算報告預估2023年會收支逆差880億餘元，實際卻僅逆差446億元，勞動部擬把因為缺工、基本工資提升等也納入考量，以盼反映真正的情況，精算報告將於2024年出爐、2025年年初發布，但有學者則認為，這無疑是如股市作帳行情一樣，呼籲仍應誠實面對勞保財務的危機。

詳見勞保新精算報告 破產時程再延後。

黃埔百年校慶 賴清德今親臨閱兵

陸軍官校今將舉行黃埔建校100周年校慶活動，賴清德總統將南下高雄主持，並親校地面部隊。陸軍官校強調，中華民國在哪裡，黃埔精神就在哪裡；這將是賴清德上任後，首次參與以中華民國為指標的重要活動，在兩岸爭搶黃埔正統之時，賴的演說內容備受關注。

詳見黃埔百年校慶 賴清德今親臨閱兵。

公民團體號召民眾響應青鳥全台串聯活動，台中市政府前廣場昨夜民眾群聚，慷慨激昂痛斥藍白立委危害台灣民主。（記者張瑞楨攝）

內政部最新統計，今年首季僅一名老人居住的「孤老宅」，宅數達九十四．六一萬宅、快速逼近百萬宅。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法