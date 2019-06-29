黃昆輝基金會調查 81.3％高屏澎民眾認為空污嚴重

2019-06-29 11:05

〔記者林曉雲／台北報導〕我國公民素養如何？黃昆輝教授教育基金會針對環境保護、交通安全、道德勇氣等進行民調，民調結果顯示，74.7％認為污染空氣問題嚴重，例如汽機車排放廢氣、餐廳排放油煙等，其中居住在高屏澎的受訪民眾更高達81.3％認為空污嚴重。

被問到如有人違反公共利益時，只有1.9％認為有勇氣出面勸阻。黃昆輝表示，社會缺乏雞婆、愛管閒事的人，但一個社會要好，需要更多雞婆的人，需要更多有道德勇氣的人。不過，調查結果也印證，逾8成民眾認為，多數國人都能友善對待陌生人，包括外國人，是一個友善的國家；也有近4成5認為台灣人的公德心與歐美日等國不相上下。

基金會民調小組召集人郭生玉表示，一個國家的偉大，在於國民有高尚的情操，因此基金會選擇公德心為關注主題，他在美國餐廳用餐時，曾遇過美國客人會雞婆勸其他消費者帶走剩食，但他在台灣闖到汽車闖紅燈，車主沒有歉意還開車門要下來理論，這就是為什麼我國民眾會少管閒事、少惹事生非的原因之一。

調查結果也顯示，民眾認為國人最需要改進公德心表現，以愛護環境最多67％，其次是尊重他人、守法習慣及誠實守信；而國人說「請」、「謝謝」、「對不起」等禮貌用語，64.7％受訪民眾表達滿意；公共場所說話輕聲細語部分，則有近五成民眾滿意；67.3％認為國人會看場合穿合宜服裝。

民調小組委員馮清皇說明，民眾認為國人在交通方面沒有公德心的行為，近七成選擇任意變換車道，其次是任意占用馬路、不禮讓行人及闖紅燈。面對他人違反公共利益行為時，認為會有勇氣出面勸阻，「很少」和「不太多」占比高達87.9％，7.1％認為還算多，僅1.9％認為很多。而66.5％受訪者認為不會被抓或被罰，民眾就不會守法；77％民眾認為公德心是說的多、做的少。

在環境保護部分，82.4％受訪民眾認為污染問題嚴重，年紀愈輕和學歷愈高的受訪者認為，台灣河川和水源污染嚴重比例愈高，另有56％受訪者認為環境綠美化不受重視，其中66％雲嘉南受訪民眾認為綠美化不受重視比例較高；67.3％認為亂丟垃圾問題嚴重；綜合受訪者意見，社會缺乏公德心主要是家庭教育功能不彰、媒體傳播誤導、學校教育不重視、公眾人物不良示範。

台北市立大學教授但昭偉認為，台灣人口密度集中、公共空間狹隘、工商業活動多、個人生活型態多元，近數十年來國人公德心表現的改善值得肯定，台灣人很善良也有向上意願與動力，他住永和仁愛公園附近，仁愛公園乾淨程度即是國人有公德心一例，而因西方文化和台灣文化不同，台灣人吃飯充滿人情味，想要安靜吃飯也有適合餐廳可選擇。

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