推5歲幼兒義務教育 學者研究6成指可提高生育意願

2019-04-28 12:20

〔記者林曉雲／台北報導〕推動5歲幼兒教育義務化，需要多少師資、設備和經費？亞洲大學幼教系講座教授兼人社院院長盧美貴今在黃昆輝教授基金會舉辦「5歲幼兒教育義務化全面實施」座談會中表示，估需增加1萬個幼教師、增加師資薪水42億元，估增加1千間教室、增加29億元經費，但對比教保公共化的435億元，只要加以調整分配，不致於造成政府財政上難以負擔。

而清華大學副教授孫良誠表示，研究針對近3千位民眾施作問卷調查，對實施5歲幼兒義務教育，八成以上民眾認為政府應負起更多照顧幼兒的責任，此政策可實踐教育公平的理想，且可提升幼教品質；對於可提高年輕人生育意願，有近六成、58％民眾認為有幫助。

盧美貴教授表示，5歲幼兒教育義務化是很多人數十年來的理想，全國公私立幼兒園有6650所，公立占2502所，私立幼兒園是4182所，公私幼比率是4比6，公私立幼兒園多數集中六都，但以新北市和台北市首善之都為例，公幼普及率不高，新北市26.2％，台北市22.2％，家長要進入公幼就讀是擠破頭。

此外，要推動5歲幼兒教育義務化，亦有教室空間和師資不足，以及私幼何去何從的問題。盧美貴教授表示，研究估算，目前不足750到1千間教室，他們提出的解方是，教育部可盤點國中小空間，受到少子化影響，會有閒置教室可挪出空間，另可盤點社區或公家設施閒置空間，而績優私立幼兒園亦鼓勵加入義務教育。

盧美貴教授也表示，師資部分估算不足1萬個幼教師，為提高幼教品質，應從目前的1教1保（1班配1個幼教師和1個教保員），改回到1師（兩個幼教師），如此將需增加1萬個幼教師。對於目前6千個公幼教保員何去何從？盧美貴教授認為，鼓勵教保員去教檢和教甄，對教學沒有興趣亦可從事行政工作。

至於私立幼兒園的安排，盧美貴表示，她很希望公私幼大團結，1897年台灣第一所幼兒園是公辦民營的私幼，政府應善待對台灣幼兒教育有所貢獻的私幼，不少私幼在課後才藝班，做的相當不錯，如能幫忙和加入義務教育，透過一個機制納入私幼，亦有助於政策推動。

黃昆輝教授表示，私幼公共化施行後，仍有逾7成民眾認為應推動5歲教育義務化，私幼業者亦主張公私共榮，幼兒可塑性很大，但兒童人格在6歲就完成，要提高國民素養和強化國家競爭力，5歲教育義務化是非常重要且急迫的政策。

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