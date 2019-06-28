他的稻田不插秧！旱地「直播」種稻 省水省錢喜豐收

2019-06-28 22:27

〔記者黃美珠／新豐報導〕氣候變遷，台灣北部農耕經常缺水，新竹縣新豐鄉青農劉政祐為了克服，改採旱地「直播」法種稻，省下慣行農法先大量蓄水育秧、整田才插秧的作法，結果產量不輸插秧種稻，還可避免稻作叢聚生長容易發生病蟲害，也節省了成本和用水，「直播稻」今天歡喜收割。

新豐鄉農會總幹事鄭旭凱、農委會畜產試驗所新竹分所助理研究員施意敏及國立嘉義大學農藝系副教授廖成康等都到場觀摩，給他按讚。廖成康是劉政祐的碩士班「植物生理學」老師，他說，看到學生把理論透過腦力激盪，創新出適合的地區性栽培方法，這讓他很驕傲。

施意敏則說，氣候變遷急遽，北部氣溫愈來愈高，南部糧倉有北移趨勢。劉政祐除了直播種稻，還將跟畜產試驗所新竹分所合作，準備輪作水稻和青刈玉米，以因應新竹縣近年1期稻作總是要跟工業、民生搶水的窘境。

她說，過去台灣的青刈玉米主產在雲嘉南，北部地區因氣候因素很少種植，近年因氣候暖化已有試種的空間。未來如果劉政祐能把1期作改種青刈玉米，可望舒緩桃竹苗地區停水休耕的壓力、減少政府休耕補助的支出，還能讓新豐周邊的乳牛場有新鮮的青刈玉米可以利用。

劉政祐今年起跟國家災害防救科技中心、農委會農試所及畜試所新竹分所等單位合作，把1公頃多稻田規劃為「因應氣候變遷的調適耕作制度示範田區」，結合AI和綠能，以太陽能板發電供應相關的監測設備用電，蒐集示範田區的大氣溫濕度、光照、降雨量跟土壤的水分和溫度，另也用縮時攝影機紀錄田地的水量和水質變化，彙整成大數據，提供給國家做為規劃耕作制度的調適參考。

劉政祐說，他家兩代四口人參加政府的「小地主大佃農」計畫，總耕作面積達100多公頃，真的是靠種田養家。但是近年春耕總是碰到缺水，水田沒水，插秧機就根本無法動彈，這樣一大家子人的溫飽怎麼辦？這才讓他改用旱地直播法種稻。

而經過去年小面積試種兩期，發現收成量不輸慣行農法，但沒整田、育秧以及插秧，他1公頃足足就先省下了1萬元成本，今年決定擴大面積試種，成功直播種了10幾公頃水稻。

累積了3期經驗後，他發現，直播的稻子保有插秧法的稻作植株保有行距卻沒有株距，透風性比較好，稻子沒有叢聚生長，也就不容易感染紋枯病等病蟲害，相對就不會倒伏，這對增加農民的收益有一定的幫助。

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