外星人傑作？ 彰化驚見水稻集體「被綁架」

2019-06-16 17:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕雨下不停，水稻竟「被綁架」！彰化縣田尾鄉富農路上一處3分地大的水稻田，近日已經進入飽滿期，未料在收割前夕，水稻竟遭人綑綁成束，架在稻田上無法動彈，任憑風吹雨淋多日都不見奧援，引起民眾好奇？附近民眾表示，那是農民因應梅雨不斷，為預防造成倒伏泡水發芽，才會把水稻通通綁起來啦！

彰化縣一期稻作已結穗纍纍，但今年梅雨季長，雨量又豐富，各地紛紛出現倒伏情況，有農民擔憂水稻泡水發芽，提前收割，卻也造成青榖過多，收購價遭大砍，田尾鄉有農民突發奇想，將水稻捆綁架高，遠離水面，避免心血泡湯。

附近居民指出，第一次見到有人這樣綁水稻，好奇詢問農民，農民向他表示，該處之前是種植菊花的花田，每2年就要改種植水稻養田，讓土壤休息，由於不黯水稻施作，仍正常施肥，沒想到離收割日尚早，稻穗已經接近飽滿，可是還須等待時間轉黃，梅雨鋒面卻一波接一波來，看著稻作不斷被打趴，焦急如焚。

農民表示，本想決定提早收割，可是青榖太多，恐遭盤商拒收，又擔心等到6月中旬收割時會血本無歸，只好請教老農民，利用廢棄稻桿把5至6株水稻捆成一束束，綁好架高減少倒伏與泡水出芽風險，他花了好幾天，才將3分地大的水稻田綁好。

有民眾路過表示，覺得很新鮮，是農民的智慧，也有民眾認為，發生倒伏就讓它去了，農民與天鬥智精神令人欽佩。

據農業專家指出，將結穗的稻作綑綁，確實能避免減少倒伏，通常此時稻榖已經成熟，發生病蟲害機會不高，但濕掉的稻榖被綁在一起，也易發生悶熱而發芽，或產生發霉狀況，由於等待青榖轉黃需約7至10天，有農民乾脆冒險，把水稻綁起來，減少損失，但這太費時費工，也只是治標不治本，適量使用肥料才能減少倒伏再發生。

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