賠錢青農大翻身 靠有機小黃瓜創造千萬營業額

2019-06-24 17:18

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東科技大學農園系畢業的29歲青農羅秉諺，因為對「農藥」過敏，畢業後即投入有機栽種，沒想到投入的人力、成本與收入根本不成正比，1年就賠了4百萬，羅秉諺運用在屏東縣政府農業大學的學習經驗後成功翻身，除了有機商店，連鎖美式賣場、量販店都可以看見他的產品，光賣小黃瓜年營業額就可超過千萬。

羅秉諺說，會栽種不一定會成功，因為人事管理與行銷不是想像中簡單，他從2分地開始種起，小黃瓜、葉菜類賣出去後卻發現，收入遠遠追不上資材設備與人事成本的支出，他開始從農業大學的經驗中，檢視自己的營運模式，將原本2分大的地擴充為3甲地，雖然面積變大，卻可以相對降低人力與資材成本，且透過輪種達到「穩定供貨」的目標。

羅秉諺也從農業大學學習為農產品拍照的技巧，並創立自己的品牌「茂和農園」，穩定的品質與品牌行銷，吸引了通路目光，現在羅秉諺的農園每天可穩定產出1千公斤的有機小黃瓜，每公斤均價約40元，年營業額破千萬。

屏東縣政府今年再推出第5屆農業大學課程，今天在屏東縣政府宣布正式招生，並邀請畢業生分享成果，除了羅秉諺外，學員陳立軒也分享，家族三代都在恆春半島養蜂，他加入農業大學後，學習擴大傳統農業的能量，現在除了既有的蜂蜜產品，也與生技廠合作，推出蜂王乳面膜，提高收入；學員張坤元也表示，透過農業大學的學習經驗，慢慢將慣性農法轉型為有機，現在全聯也買得到他的有機桔子！

縣府表示，今年是農業大學2.0版，「初階班」持續傳授農業專業栽種技術，同時規劃導入業界職人及專業講師的「菁英班」，鼓勵農友學習品牌行銷，凡對農業經營及發展有興趣，年滿18歲以上設籍屏東縣的鄉親，皆可於7月2日前報名參加。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法