最霸氣芒果冰棒！ 沒錯 就是禮盒級愛文「芒果本人」

2019-06-21 23:25

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天是夏至，全台熱到變成「烤蕃薯」，這時候來個芒果冰保證透心涼，大鵬灣國家風景區管理處週日就要邀請民眾來「東港吃冰節」涼一下，到東港東隆宮廟埕闖關，可兌換在地6間特色冰店的冰品，其中，青農盧旺昇研發「芒果本人」冰棒，霸氣直接把愛文芒果最精華的果肉急速冷凍成冰棒，俏皮又直接取名「芒果本人」，試賣期間就大獲好評，現在也要配合「東港吃冰節」上市。

大鵬灣國家風景區管理處舉辦「東港吃冰節」，今年結合在地店家夏木川的櫻花蝦霜淇淋、御木軒的手作霜淇淋、味益食品的櫻花蝦剉冰、盧家芒果的「芒果本人」及旺昌冰鋪愛情冰及冰箱冰鋪的焦糖腰果雪花冰，週日早上10點在東港東隆宮廟埕開幕，民眾參加闖關遊戲過關，就能免費獲得冰品兌換券。

冰棒有果粒已經不稀奇了，現在有人直接把果肉當冰棒本體，屏東青農盧旺昇研發最新果肉冰棒，種植愛文芒果聞名的他，採用甜度達13以上、每顆重約350克左右的禮盒級芒果，手工削皮切果肉，下重本急速冷凍製作成冰棒，他說，「芒果本人」不加水不加糖，每支重約100克，夏日想吃芒果和冰的兩個願望一次滿足！

盧旺昇回家接手後，希望突破老一輩農民行銷上困境，透過外銷，是第一個直接以「芒果禮盒」封櫃送外銷港澳的農民，看似簡單，卻是對自己芒果的品質把關及自信的表現，此外，他也積極擴展芒果加工市場，像「芒果本人」冰棒既創新又「霸氣」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法