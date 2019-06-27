出門帶傘！週五留意午後雷陣雨 大台北、花東上看35度

2019-06-27 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕明（28）日天氣與今天相似，清晨至上午，中南部及恆春地區仍有局部短暫陣雨或雷雨；各地午後嚴防局部短暫雷陣雨，尤其山區有局部大雨發生的可能，建議外出請攜帶雨具。

中央氣象局預報，明天台灣附近持續盛行西南風，由於西南風與陸風交互作用，清晨至上午，中南部及恆春地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區天氣大致穩定，但午後因熱力作用，各地有局部短暫雷陣雨的機會，尤其山區有局部大雨發生的可能。此外，馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

天氣風險公司表示，明天西南風持續，潮濕悶熱，天氣變化很大，由於太平洋高壓暫未西伸，所以台灣附近整個位在偏西南風到偏南風的環境場內，水氣偏多，大氣很不穩定，午後熱對流發展相當可觀；南台灣天氣亦不穩定，主要是因從西南邊海上北上的水氣，遇上陸地上的海陸風環流，兩者交會造成的降雨，不是只有午後雷陣雨，可能白天其他時間都會有雨勢。

溫度方面，明天各地高溫約32至34度，其中花東縱谷、台東及大台北盆地局部地區高溫約35度左右，沒下雨時感受較為悶熱，請注意防曬並多補充水分。

紫外線方面，明天全台各地皆為「過量級」，需注意防曬措施。

空氣品質方面，明天竹苗以北地區風速較弱，擴散條件稍差，光化作用及擴散條件影響致午後臭氧濃度易上升；而各地有午後雷陣雨，受降雨洗除影響之區域，空氣品質較佳；中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級，北部及竹苗空品區為「普通」等級。

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