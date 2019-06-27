今起悶熱一週 專家：下週西南氣流增強易劇烈降水

2019-06-27 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕受西南風與陸風交互作用影響，今日各地午後有機會下雷陣雨，沒下雨時各地仍是高溫悶熱的天氣，估計未來一週都會是類似的天氣型態。至於目前位於琉球南方海面的熱帶性低氣壓今日則有機會增強為颱風，不過對台灣沒有直接影響，但氣象專家吳德榮提醒，下週三隨著西南氣流增強，容易帶來劇烈降水，後續變化有待進一步觀察。

熱低壓今恐成颱 專家：無侵台機率

氣象局指出，今日各地大致維持高溫悶熱的天氣，午後因西南風影響，各地需留意午後雷陣雨，山區更容易有大雨發生，預估未來一週都會是類似的天氣型態。至於琉球那霸東方海面的熱帶性低氣壓，目前正持續向北北東轉東北前進，預計將撲向日本本州南部近海，若今日成颱將是今年第3號颱風「聖帕」（Sepat），不過吳德榮今日在在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中則指出，即使成颱也沒有侵台機率。

吳德榮也提到，根據最新模擬顯示，今日鋒面已北移至大陸華中一帶，週五至週日低層大氣水氣雖會略減，但西南風遇地形產生輻合作用，加上午後強對流發展，仍易引發局部陣雨或雷雨。下週一二風向將漸轉偏南至東南風，天氣炎熱，大氣仍不穩定，下週三（3日）起因西南氣流增強，大氣很不穩定，易有劇烈降水，後續影響需再進一步觀察。

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