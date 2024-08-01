天熱高溫飆37度 午後續防大雷雨

氣象專家指出，今日天氣晴朗炎熱，平地高溫上看37度，預估午後仍有局部「大雷雨」。（資料照）

2024/08/01 09:06

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，今日天氣晴朗炎熱，平地高溫上看37度，預估午後仍有局部「大雷雨」。接下來在台灣東方、日本南方廣大的海面，大低壓環流醞釀中，可能有多個熱帶擾動。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，根據最新歐洲及美國模式模擬顯示，未來一週台灣東方、日本南方廣大的海面，大低壓環流（又稱「季風環流」Monsoon Gyre）醞釀中，其中或有多個熱帶擾動。不過無論是否發展成颱，其位置大致偏北，環境導引亦不利其接近台灣。由於台灣在「季風環流」外圍，天氣大致晴朗炎熱，但也不是很穩定。

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吳德榮指出，今晨西南風與陸風輻合，嘉義至屏東沿海有局部雨，各地區平地最低氣溫約在23、24度，今日白天各地高溫為36至37度。吳德榮表示，今日天氣晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑。由於大氣持續不穩定，午後近山區有對流發展，擴展至山區及部分平地，仍有局部「大雷雨」發生的機率，應注意雷擊、強風及瞬間大雨。

吳德榮提到，根據最新模式模擬顯示，明日、週六晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；午後近山區有對流發展，規模減小，擴展至部分山區。至於下週日至週三持續晴朗炎熱，清晨由於西南風與陸風輻合，中南部有局部短暫陣雨的機率，午後近山區有局部短暫陣雨或雷雨，擴展至山區及部分平地。

氣象專家指出，今日天氣晴朗炎熱，平地高溫上看37度，預估午後仍有局部「大雷雨」。（資料照）

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