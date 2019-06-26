出門帶傘！週四悶熱注意防曬 慎防午後雷陣雨

2019-06-26 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕明（27）日大部分地區多雲到晴，但可能下短暫雷陣雨，建議民眾出門攜帶雨具防範；另外，沒下雨時感受較為悶熱，加上紫外線達「過量」級，外出的人記得做好防曬工作並補充水分。

中央氣象局預報，由於西南風帶來暖濕水氣，「南部、東南部」地區明天清晨至上午有短暫陣雨或雷雨；午後則因熱力作用和西南風，「全台各地」都有可能下短暫雷陣雨，「山區」則有局部大雨發生機會。

天氣風險公司指出，接下來幾天，台灣仍受西南風影響，作為迎風面的「中南部沿海地區」天氣不穩，清晨、晚間易有陣雨，並持續到週末；而台灣東南方的海面上，目前有熱帶性低氣壓生成，但增強成颱風的機會較小，加上它將往北轉，朝日本方向移動，預計對台灣不會有直接的影響。

溫度方面，明天西半部及東北部高溫約33、34度，東部及東南部約31度左右，沒下雨時感受較為悶熱，請注意防曬並多補充水分。

紫外線方面，全台皆達「過量」級，在過量級紫外線下曝曬，可在20分鐘內對皮膚、眼睛造成傷害，提醒大家做好防曬工作，避免在10點至下午2點間在烈日下活動。

空氣品質方面，環境場為偏南風，竹苗以北位在下風處，擴散條件較差，午後臭氧濃度易上升。中南部、宜花東、澎湖、馬祖為「良好」等級；北北基、桃竹苗、金門為「普通」等級。

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