天氣悶熱慎防過量紫外線 午後留意雷陣雨

2019-06-27 06:41

〔即時新聞／綜合報導〕今（27）日台灣附近盛行西南風，由於西南風與陸風交互作用，清晨至上午間南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區天氣大致穩定，但午後因熱力作用，各地可能有局部短暫雷陣雨的機會，尤其山區有局部大雨發生的可能，建議外出請攜帶雨具，到山區也要留意天氣的變化。

溫度方面，西半部及東北部高溫約33、34度，東部及東南部約31度左右，沒下雨時感受較為悶熱，預估未來一週都是類似的天氣型態。紫外線指數方面，今日全台均為過量級，請民眾格外留意防曬並多補充水份，以免中暑。

另外在琉球南方海面有編號第07號熱帶性低氣壓，27日2時中心距離台北東北東方約850公里的海面上，預測快速向北北東朝日本南方移動，未來有發展為輕度颱風的趨勢，但對台灣天氣並沒有直接影響

空氣品質部分，今日環境場為偏南風，台灣附近水氣較多，各地易有午後雷陣雨發生，降雨地區將有利污染物洗除；竹苗以北地區風速較弱，擴散條件稍差，午後臭氧濃度易上升。中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及金門地區為「普通」等級。

未來天氣方面，週五至下週三（28日至7月3日）西南風影響，各地大多為多雲到晴的天氣型態，由於西南風易將暖濕空氣帶進台灣，各地容易有午後雷陣雨發生，山區並有局部大雨發生的機率，週五清晨至上午南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，週六至下週三清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；氣溫上，各地高溫31至35度左右，沒下雨時感受悶熱。

7月4日至6日受太平洋高壓影響，各地大多晴朗炎熱，僅清晨中南部沿海地區仍有局部短暫陣雨，午後近山區仍有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 34 25 ~ 34 25 ~ 34 25 ~ 31

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