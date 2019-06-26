遴選結果出爐 嘉義縣24國中小換新校長

2019-06-26 20:31

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣今年有義竹國中前校長陳進順等7名校長退休，7名候用校長將上任，縣府教育處辦理國民中小學校長遴選後，昨天（25日）公布遴選結果，有24所學校校長異動，26所學校校長留、連任，8月1日起生效。

今年2月1日退休有義竹國中前校長陳進順、新美國小前校長方紅纓；6月30日退休校長有中埔國中何玉翔、社團國小陳英憲、重寮國小呂勇昇、同仁國小黃照恩，8月1日退休校長有民雄國小洪振昌。

國中部分，布袋國中校長吳敏男連任、大吉國中校長邵冰瑩連任、大埔國中小校長林子欽連任；東榮國中校長陳義禮留任。

昇平國中謝正裕校長遴選至溪口國中、溪口國中簡淑玲校長遴選至大林國中、大林國中歐香吟校長遴選至鹿草國中、鹿草國中鄭志成校長遴選至中埔國中；候用校長蔣佳樺遴選至義竹國中、候用校長陳幸琪遴選至昇平國中。

國小部分，朴子國小林金進校長連任、祥和國小謝彩琴校長連任、雙溪國小侯忠烈校長連任、三江國小陳俊雄校長連任、龍港國小翁雅屏校長連任、永安國小蔡志成校長連任、過溝國小陳淑惠校長連任、好美國小蔡瑞芳校長連任、大崙國小曾南薰校長連任、成功國小陳宇水校長連任、南靖國小曾俊銘校長連任、大有國小林俊榮校長連任、和睦國小陳振興校長連任、和興國小王姿勻校長連任、沄水國小林松潔校長連任、東榮國小鄭秀津校長連任、三和國小蔡明昇校長連任、內埔國小吳春慧校長連任、中和國小黃正發校長連任、民和國小劉秀燕校長連任、茶山國小鄭佩茜校長連任；水上國小蔡淑玲校長留任。

排路國小闕菊女慧校長遴選至下潭國小、下潭國小劉威志校長遴選至布袋國小、布袋國小龍懷成校長遴選至景山國小、景山國小周育賢校長遴選至後塘國小、後塘國小葉炳成校長遴選至鹿草國小、鹿草國小吳宗成校長遴選至安東國小、安東國小賴英杰校長遴選至文昌國小、文昌國小嚴春財校長遴選至福樂國小、福樂國小蔡鎮名校長遴選至義竹國小、義竹國小林曜輝校長遴選至同仁國小、貴林國小黃美智校長遴選至復興國小、復興國小李宗洲校長遴選至民雄國小、瑞里國小林諺邦校長遴選至社團國小。

候用校長林杏芳遴選至重寮國小、候用校長鄭宏麟遴選至貴林國小、候用校長曹忠成遴選至排路國小、候用校長陳弘宜遴選至瑞里國小、候用校長黃奕仁遴選至新美國小。

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