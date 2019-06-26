宜縣金洋國小校長遴選 非原民校長出線惹議

2019-06-26 19:38

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣金洋國小校長遴選，由不具原民身分的教師陳柏如出線，但原住民教育法規定，原住民學校應優先遴選具原住民族身分者，陳柏如獲選引起反彈，有教育工作者甚至投書媒體，痛批縣府操控遴選拉下原住民校長；教育處回應，未來原住民學校遴選將新增具原住民身分的委員，且研議分階段辦理，藉此減少爭議。

頭城國中校長遴選，因準校長林惠珠第2輪才出線，挨批為「2輪校長」，頭城籍議員蔡文益更表示，不排除向縣府發動抗爭；不料，遴選爭議一波未平一波又起，屬於泰雅族實驗教育學校的南澳鄉金洋國小，因遴選出來的新任校長陳柏如不具原住民身分，遭到外界批評。

今年金洋國小分別有陳柏如及具原住民身分的宜蘭國小總務主任施麗霞兩人競選，遴選於22日舉行，第1輪具優先遴選資格的施麗霞落選，當天再舉行第2輪遴選，施麗霞與陳柏如競選卻由陳柏如出線，針對這樣的遴選過程，有縣內教育工作者投書媒體痛批。

投書指出，宜蘭縣長林姿妙藉由教育處長王泓翔的教育黑手，利用合法掩護，操控校長遴選拉下原民校長，這種大開校長遴選倒車的露骨陽謀，對宜蘭縣教育的傷害實在不亞於過去的興中案。

王泓翔回應，金洋國小遴選程序，符合原住民教育法規定，優先讓具原住民身分的校長審議，但為讓原住民的精神與價值被保障，未來原住民學校校長遴選委員會，一定會有具原住民身分的遴選委員，專屬原住民的校長遴選，也會單獨舉辦，與非原住民可參與的遴選分天、分階段舉行，讓具原住民身分的候選校長落選後有準備第2輪遴選的時間。

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