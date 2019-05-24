YouTube影片歧視原住民！原教法三讀 教育部要教育全體國民

2019-05-24 22:02

〔記者林曉雲／台北報導〕知名YouTube頻道cheap製作一部「當代原住民與漢人矛盾」影片，引發原住民族團體不滿，包括台灣原住民族權利促進會、台灣麥堤伊馬卡道族復振協會等46個原住民族、平埔族團體日前舉行記者會，質疑影片內容充斥影射原住民愛喝酒、不工作、繁多特權等偏離事實、惡意抹黑的不實指控。立法院今天三讀通過《原住民族教育法》修正草案，教育部綜規司司長黃雯玲強調，為營造族群友善環境，原住民族教育的對象，將從原住民學生擴大到全體師生及所有國民，盼未來不再有類此誤導且非善意的影片。

黃雯玲表示，教育主管機關推動教育政策時，應該要促進全體國民認識與尊重原住民族，並提供學校教職員工多元文化與原住民族教育基本知能及專業成長；且政府機關、公營事業機構及政府捐助基金累計超過百分之50的財團法人，也必須共同肩負推廣原住民族教育工作的責任，規劃實施原住民族及多元文化教育相關課程或活動。

黃雯玲強調，該影片對原住民族的描述有誤導、非善意的說明，很多民眾看了影片，可能會產生誤解，因此希望在《原住民族教育法》修正草案通過之後，社會大眾能更了解原住民族的歷史脈絡及培育原住民族人才的用心，不管是學校或社會、政府或民間都必須更加強多元教育，讓民眾能有更多的理解，就不會再有類此讓人誤導的影片。

此外，原住民族教育師資向來為各界最關注焦點，也是這次修法的最大突破，黃雯玲表示，教育部將啟動民族教育師資培育，增加「民族教育」專長的教師證書，108學年將有大學開設原住民族語專門課程，兩年後，即110年，會有拿原住民族語教師證的老師，至於民族教育專長師資培育，教育部必須先和原住民委員會共同規劃課程的內容。

教育部也會提供現職族語老師及族語教學支援工作人員，取得民族教育教師證書的機會；另為減緩原住民族地區教師流動，落實培用合一，教育部也規範公費師資族語專長應與分發學校需求相符。原住民重點學校原住民籍教師聘任比率，回應不同教育階段教師聘任情形予以調整，展延聘足時間至本法修正施行後10年內達成，搭配師資培育的進展，使原住民籍教師能穩定地培育與進用。

黃雯玲表示，原教法自民國87年制定公布迄今已逾20年，期間歷經4次修正，僅93年為全條文修正，在這20年間，政府提高原住民族教育預算比率、保障原住民學生入學及就學機會等，教育部自105年10月起會同原民會進行全面檢討修正，這次修法是原住民族教育的一個新的里程碑，後續將積極研擬相關的授權子法和配套措施，以落實執行，使每一位原住民學生有更公平的機會發展潛能，讓台灣多元、豐富又耀眼的原住民族文化能永續發展。

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