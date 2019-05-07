對我原住民統戰！中國大專院校首設原住民保障名額

2019-05-07 08:22

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國中央民族大學上月在官網公布今年度「免試招收台灣高中畢業生招生簡章」，計畫招收「少數民族考生（原住民）10人」，據了解，這是中國大專院校首度針對台灣原住民學生增設招生保障名額。

總統府3月公布的國家安全會議報告，中共為推動「一國兩制台灣方案」統一進程，持續加大對台灣各界的統戰及滲透，尤其是地方基層、農漁民、退將、宗教、原住民、文化圈、媒體乃至黑道。

而這次釋出原住民保障名額的中國中央民族大學，前身是中共於1941年9月在延安建立的民族學院，主要任務為貫徹中共民族政策，培養少數民族幹部，以及從事民族工作的漢族幹部。

中國中央民族大學自10多年前開始便已鎖定台灣原住民學生、團體，及原民研究相關大專院校系所，舉辦互訪、營隊等活動。例如，該校在2009年開始，與主張兩岸「和平統一、一國兩制」的中國大陸組織「中華全國台灣同胞聯誼會」（全國台聯）合辦「台灣少數民族才藝進修班」。

根據中國媒體報導，去年5月新竹私立忠信學校與中央民族大學、中央民族大學附屬中學在3校100餘位學生見證下，舉行合作簽約儀式，中央民族大學更在新竹私立忠信學校成立「中央民族大學台灣教育研究與實習重點基地」。

對此，忠信學校受訪時表示，沒有看到相關報導，簽署協議是因為對方為了「做成績」，這個協議對台灣沒有實質意義，因此並未報到教育部。至於教育研究與實習重點基地，是當時希望未來互設交流基地，但實際上卻未設立。

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