原民持獵槍遭判刑 監委：冤獄籲再審、非常上訴

2019-03-14 12:57

〔記者謝君臨／台北報導〕太魯閣族原住民楊于家傳因持有原住民自製獵槍，遭判刑2年確定；監察委員瓦歷斯•貝林、高涌誠調查後，認定判決違反法令，且其辯護律師范明賢，未針對楊于具原住民身份而為無罪之辯護，恐為冤獄，籲請法務部研議將范移送懲戒，並將全案轉高等檢察署研議提起再審，另轉檢察總長研議提起非常上訴。

監察院今就此案召開記者會，監委高涌誠表示，原住民有狩獵文化傳統，對持有自製獵槍部分，依據槍砲彈藥刀械管制條例第20條規定，對原民除罪化，跟一般人不同，但花蓮地院卻於2016年4月26日，判處有期徒刑2年，併科罰金3萬元確定，入監服刑，對甫成年的楊于家傳身心狀況造成難以回復之傷害。

高涌誠說，楊于為太魯閣族，住在原民部落，自製獵槍其實是郭姓鄰居的繼父做的，繼父過世後郭男取得獵槍，曾與楊一起打獵，後來槍故障，沒辦法發射，因郭男家中有小孩，才請楊于代為保管，楊則因妨害自由他案被警方搜索，找到這把獵槍，認為違反槍砲條例第8條，一併移送，遭檢察官起訴。

高涌誠指出，楊于弱勢且剛成年，沒有良好法治教育觀念，獵槍被鑑定具有殺傷力，他怕連累郭男自己擔起來，在偵審過程都隱匿槍枝來源，說是跟別人買的，最後被判刑；而楊于因母親的關係，在起訴後審判的過程中取得原民身份，法官知道，卻未當庭曉諭，審判筆錄有紀錄，但律師卻不查，僅建議楊于認罪。

監委認為，花蓮地院的確定判決當然違背法令，律師范明賢未實質辯護，已符律師法違反業務上應盡義務之規定，法務部應研議將范移送懲戒。此外，司法院就有關原民強制辯護案件而指派的律師，應加強原民相關法令規定的教育訓練及考評，避免再有類似情況發生。

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