揪團朝聖！ 爆乳烤肉妹讓網友瘋狂 現在沒男友喔

2019-03-09 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名穿著低胸爆乳的阿里山烤肉妹在大車臉書社團引起網友瘋狂，不少網友更是暴動糾團要「朝聖」，也有人神到正妹本人，並給她「香腸妹」的封號。這名正妹是阿里山鄒族的原住民女孩，她受訪時透露自己目前沒男友，在新聞上看到自己則忍不住一直狂笑。

日前有網友在臉書貼出一名低胸爆乳妹在烤肉的照片，照片中可見，這名正妹很專業的烤盤上烤著香腸、豬肉等食材，但最吸睛的還是她那傲人的好身材，有人神到這名爆乳妹的臉書，她的名字叫做叫杜若妍，是阿里山鄒族的原住民女孩。

據《蘋果日報》報導，杜若妍今年36歲，曾擔任過服飾模特兒、舞者，目前在高雄從事商業展演的工作，她也提到，只要她有空就會到回到嘉義阿里山逐鹿部落，幫忙家人顧烤肉的生意。她還大方透露，自己過去有過幾段感情，但目前是單身，認為隨著年紀漸長想法較成熟，對感情的事不會著急，生活會以工作為重，強調「一切隨緣！」

對於烤肉照在網路上瘋傳而突然爆紅，杜若妍表示，起初她並沒有很在意，直到朋友告訴她：「妳上新聞了」，她才驚覺自己變成網路熱議人物，「看到新聞後自己忍不住一直笑一直笑」。

有網友在大車臉書社團分享一名爆乳妹烤肉的照片，讓不少網友揪團朝聖。（圖擷取自「聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」臉書）

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