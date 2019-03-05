鄰持槍轟癱 比特犬終身靠輪椅

2019-03-05

違反動保法 鄰男判罰24萬 獵槍沒收

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣林姓男子不滿任姓鄰居飼養的比特犬「雅美」，時常對他追咬狂吠，竟持土製獵槍朝「雅美」開一槍，鋼珠彈貫穿脊椎，造成「雅美」後肢終身癱瘓，須倚靠輪椅輔助才能行動，與先前凶狠模樣形成強烈對比；宜蘭地方法院審結，依違反動物保護法，判林男拘役40日（可易科4萬元罰金），另併科20萬元罰金。

林姓男子住在大南澳地區， 與任姓飼主雙方住家相連，任男平常將愛犬養在林男住家後方的儲藏室。判決書指出，林男不滿任男飼養的「雅美」性情凶悍，常對他追咬狂吠，心生不滿，去年8月11日晚間10時，拿著土製獵槍跑到住處後方，朝著「雅美」左側腹腔開一槍，鋼珠彈直接貫穿脊椎。

任男聽聞槍聲後出外查看，發現「雅美」受重傷，奄奄一息躺在住家後方草地，後肢麻痺無法站立，肢體嚴重殘缺，緊急送醫治療，並報警處理；「雅美」經急救，雖撿回一命，但後肢傷勢嚴重，終身癱瘓，得倚靠輪椅輔助。

警方接獲報案，隔天持搜索票赴林男住處搜索，查扣獵槍一支，將他移送法辦，林男被檢方起訴，法官審理時認為，動物雖是法律上所稱之「物」，仍有其生命，對外界事物存有感受，與一般無生命物品有別，人類既與動物同存於地球，自當尊重動物生命，不應有任何騷擾、虐待或傷害行為。

再者，林男無視動保法尊重生命、保護動物的立法意旨，僅因比特犬性情凶悍，且對其追吠，未思索與鄰居理性溝通解決問題，就持獵槍射擊，迄今未與任男和解及賠償損失。

考量林男坦承犯行，無前科，判拘役40日，可易科罰金4萬元，另併科20萬元罰金，犯案的土製獵槍沒收，至於持有獵槍部分，偵結後不起訴。

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