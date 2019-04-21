原民主題公園缺乏原住民元素 議員批空有外殼沒內涵

2019-04-21 23:03

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市樹林區的鹿角溪原住民主題公園，緊鄰大漢溪左岸，是不少家長趁著假日帶著小朋友前來遊玩場所，不過，新北市議員忠仁‧達祿斯批評，這座稱為原住民主題公園缺乏原民元素，雖然牆垣和地板鋪有類似原住民圖騰，但是地板上磁磚的只能稱為圖案，希望新北市府能有仔細介紹原住民，不能讓主題公園空有外表沒有內涵。

樹林區的原住民人數大約6000多名，多屬阿美族，也是新北市原住民人口數最多的地區，因此在鹿角溪打造原住民主題公園，並於2009年完工這也是少數提供公園內烤肉的場地。

但是，忠仁‧達祿斯指出，腹地廣大的公園冠上「原住民」的名稱，卻僅有在入口處看見大片鋪磚的圖騰和一些代表原住民的元素，但是卻沒有任何原民的相關簡介。

他說，牆垣的部分可以算是原住民圖騰，但是地板鋪面只能說是圖案，沒有原住民的元素，希望市府能夠設有導覽介紹，未來願意替地方爭取。

他也建議，高灘地外面的樹林區慈恩段一片約三甲的土地，希望能夠打造成族人喜愛市集產銷中心或聚會場所，同時，也希望公園內規劃射箭場，提供原民傳統技藝的運動場。

對此，新北市高灘地工程管理處營運企劃科科長宋明勳說， 由於《水利法》有嚴格管制，在河灘地設置五十公分以上的附著物必須提出申請，但是目前水利署進行河川疏濬計畫，基本上不可能興建場館或大型建物。

他也說，有關於原住民的簡介，可以利用磁磚貼附地面方式呈現，礙於法令架設立牌比較困難，另外，射箭場的部分已經有初步共識，目前進行後續發包和處理。

針對慈恩段的土地使用，地政局表示，土地目前為學校用地，所有權為國有財產署，如果要做為場館等使用，必須先申請都市計畫變更，在向國產署申請撥用。

另一方面，負責協助圖騰、簡介的新北市原住民族行政局說，地板磁磚的圖案是運用新北市市徽和色彩作為主體架構，融入原住民幸運物百步蛇設計成運轉轉動造型，至於簡介部分，也會提供資料，並配合高灘處規範處理。

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