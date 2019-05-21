原團怒轟Youtube影片歧視 控平權會扭曲原權

2019-05-21 11:21

〔記者黃欣柏／台北報導〕台灣原住民族權利促進會等46個原住民團體今召開記者會控訴，上週才有自稱「台灣山地鄉平地居民權益促進會」（平權會）的團體大規模控訴遭原住民族委員會搶奪土地，隔天立刻又有Youtube頻道製作影片，以偏頗、歧視方式來描述原住民族，原民團體不但要譴責這種汙名化言論，也盼政府持續徹查原鄉土地非法占用情形，落實原住民族土地正義。

包括台灣原住民族權利促進會、台灣原住民族政策協會、台灣麥堤伊馬卡道族復振協會、台灣原住民族學院促進會等46個原住民族團體今在記者會上指出，最近Youtube頻道「cheap」放上一部「當代原住民與漢人矛盾」的影片，影片中有諸多影射原住民愛喝酒、不工作、享受特權等偏離事實的言論，甚至引用平權會記者會傳單上的偏見論點。

原民團體質疑，該影片疑似是平權會在背後操控，而平權會是由原鄉內的非原住民組成，利用政治與經濟優勢來阻擋原住民的「還我土地」運動，甚至會用看似可憐的個案包裝，企圖操作原漢對立，藉此掩蓋非法占用土地等問題。

原民團體表示，先前曾與該頻道溝通，但該頻道卻僅回覆「這文案不是我寫的」、「謝謝指教」等，該頻道過去曾製作許多歷史小短片，是一些國中、小教師常用的補充教材，如今放上這些偏離事實的內容，恐會惡化外界對原住民族的歧視。

對此，原民團體提出3點訴求，第一是要譴責所有為了「掩飾非法事實」而扭曲歷史，汙名化原住民的仇恨言論，第二是要求政府持續徹查原鄉土地的非法占用，第三則是呼籲政府加速原住民族轉型正義工作，並積極促進社會溝通對話。

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