台灣驕傲！無伴奏合唱團獲獎 擄獲莫斯科民眾的心

2019-05-13 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕由台灣原住民組成的無伴奏合唱（A Cappella）團體「歐開合唱團」（O-Kai Singers）日前首次赴俄羅斯參加莫斯科的歌唱節，獲得第3名的佳績，樂團也深受當地民眾歡迎。

《中央社》報導，「歐開合唱團」參加第3屆莫斯科春天阿卡貝拉國際歌唱節（Moscow Spring A Cappella Festival），此次比賽除了專業評審，莫斯科市民也會以電腦投票選出心中的最佳樂團；歐開合唱團從世界各國31支隊伍中脫穎而出，獲得2至4人組項第3名殊榮，贏得60萬盧布（約新台幣29萬元）的獎金，並於11日晚間參加頒獎典禮。駐俄羅斯代表處文化組長許德明，也在事後當面向歐開合唱團轉達文化部長鄭麗君與駐俄羅斯代表耿中庸的祝賀。

歐開合唱團團長賴家慶表示，他們成立於2004年，曾於歐洲各國及美國各地演出，得過金曲獎等多項獎項。

本屆的莫斯科春天阿卡貝拉國際歌唱節，共有195支分別來自26個國家的團隊，各自在莫斯科51個公園、廣場等演唱，和民眾高歌同歡。另外，受邀的台灣團隊除了歐開合唱團外，還有參加5到8人組項目的藍色警報（Sirens Vocal Band）、爵諾歌手（Voco Novo）和留聲樂團（Resonance），每個團隊各表演逾10場，他們精彩的演出獲得莫斯科市民的廣大迴響。

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