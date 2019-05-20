外國同志來台用健保治愛滋？ 綠委林靜儀臉書怒駁

2019-05-20 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委林靜儀今（20）天發臉書表示，近期有人惡意傳播錯誤訊息，營造一夕間會有「一堆外國同性戀衝來台灣用健保治療愛滋病」的恐慌。她解釋，外籍同志與國人結婚、歸化「沒有各位想像的簡單」，也強調不用擔心「會有一堆男同性戀跑出來路上接吻給你看」，那是遊行，不是日常。

針對「外籍同志來台用健保治愛滋」錯誤訊息，綠委林靜儀反問，「現在有出現這樣的狀況嗎？」並po出「外國籍人士與國人結婚申請歸化」流程圖，指出外國人想透過結婚歸化，必須經過標準的居留條件，放棄自己母國國籍，程序相當複雜，「變成台灣人沒有你想像的那麼簡單。」另外，僅有德國、法國、英國、加拿大等26個同志婚姻合法化的國家，其同志才能跨國結婚。

林靜儀說，除了行政程序外，同志想結婚，還要經歷與親友出櫃的壓力，「絕對是困難困難再困難」，登記結婚之後，依照748法案，雙方也具忠誠義務，和異性戀一樣不能跟別人「亂搞」。

林澄清，同志依照748法案成立關係後，該法案沒有民法姻親的規定，所以「叔叔的伴侶、外甥女的伴侶怎麼稱呼，各位不用費心。」5月24日同婚專法生效之後，林靜儀說，太陽還是照樣東邊升起，也不會突然有一堆男同性戀上街接吻給大家看，「那是遊行，就像巴西森巴舞時，美女穿成那樣性感裝扮走在路上一樣，不是日常。」

林靜儀也在文中提到，愛滋病是可治療、控制的疾病，世界上的正常國家都主張好好預防、篩檢和治療。過去不少結婚來台的東南亞姐妹，還沒等到我國國籍，就被先生傳染愛滋。還好經過修法，外國人不會因愛滋遭強制遣返；如果遣返她們，讓先生傳染的愛滋跟著回她們母國，「不知道是否能夠獲得治療，實在很沒人性。」

2015年，立院通過《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》部分條文修正草案，讓在台檢驗確認為愛滋病患者的外籍人士，可留台治療，不會被強制遣返，但醫療費用需自付。

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