死刑告示震懾原住民 促轉會6月將辦角板山座談

2019-05-19 10:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為調查原鄉白色恐怖記憶，行政院促轉會6月1日將首度於桃園角板山舉行「威權統治時期的原住民族社會與國家意見諮詢座談會」，下鄉與泰雅原住民進行交流，藉此了解山地過往歷史悲劇。

據透露，國民黨政府在白色恐怖時代，不僅對本省及外省人進行政治迫害，也曾槍決角板山泰雅族人樂信‧瓦旦（漢名林瑞昌）、裴輝‧大刀（漢名高澤照）2名原住民，並於山地張貼「執行死刑告示」散佈恐怖肅殺氣氛，對當地原住民產生震懾效果。

「台灣省保安司令部桃園山地治安指揮所」在角板山張貼的「為林匪瑞昌高匪澤照執行死刑告角板山胞書」便提及，「同胞們，今天要告訴大家一件事，那就是甘心賣國殘害同胞的匪諜份子林瑞昌、高澤照二犯，已經層奉核定執行死刑了．．．」

告角板山胞書內文更提及，「林匪高匪已受國法制裁了，其所有財產除家屬生活必需外也被沒收了．．．希望大家為了自己的幸福和安全，嚴防匪諜、檢舉匪諜」。

「附帶的要忠告那些執迷不悟的匪諜份子，政府仁愛為懷，自首之門，經常敞開，希望你們懸崖勒馬，回頭是岸。敗子回頭金不換，重作新民保中華。 中華民國43年4月」。

促轉會已調查，擔任過醫師、省議員的林瑞昌和當過警官的高澤照，為台灣當時少數的原住民族知識份子，多次發聲爭取原住民族權益，卻因湯守仁案遭誣陷匪諜受害。

為平復司法不公，促轉會在去年12月第二波刑事有罪判決撤銷公告儀式，平反林瑞昌、高澤照2人罪名，高澤照之女高白蘭去年出席儀式憶及，「爸爸栽培我、揹著我到新竹女中念書，可是爸爸等不到我畢業，就被國民黨政府槍決了！」

促轉會委員受訪則表示，今年促轉會將進入原鄉部落舉辦座談會，角板山座談會將在6月1日舉行，將邀請原鄉的政治受難者及家屬出席，一些歷經白色恐怖年代的泰雅耆老也會分享在地經驗，還原當年發生在角板山的歷史悲劇。

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