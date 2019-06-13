林姿妙國中畢典致詞跳針宣傳政策 國中生：聽不是很懂

2019-06-13 15:11

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙今到某國中參加畢業典禮，但她致詞時大力宣傳自己的免費營養午餐政策，並宣示要把財政做好，她更大力宣傳已向中央爭取台2庚延伸線、直鐵與高鐵等重大交通建設；不過，連她的致詞太跳針，台下學生卻不買單，私底下質疑，到底是畢業典禮還是政策發表？還直言縣長在講什麼，聽的不是很懂，還是別來好了，實在是很瞎。

林姿妙致詞說，她在宜蘭縣政府裡面，就是把教育福利做好，非常感謝議員全力支持，讓免費營養午餐預算在議會審議通過，希望明年度議會也能繼續讓營養午餐預算通過，她強調，宜蘭午餐一學期將近4000多元，兩個學期將近要1萬元，由政府補助可以減輕年輕人與爸爸媽媽們的負擔，她會努力把財政做好，看將來能不能繼續往前邁進，把教育福利推好。

林姿妙更跳針地說，鐵路高架她也會把它推出來，已編了800萬元（鐵路高架評估費用）就是鐵路高架阻礙東西向的發展（應是辦理鐵路高架解決鐵路阻礙東西向發展的問題），鐵路以西已經飽和，鐵路以東正在開發當中，縣府希望東西能平衡發展。她說，還有雪隧通車就是把人潮帶到鄉村，有人潮就有錢潮，希望士農工商發展，所以也推出台2庚延伸線，總工程費147億，要在民國112年完成。

林姿妙更強調，上週交通部長有來，說宜蘭縣政府提案的直鐵與高鐵延伸到宜蘭，不論是台2庚線還是直鐵、高鐵，都是宜蘭縣政府對於交通的推動，交通方便，宜蘭縣才會發展。不過，交通部長林佳龍對於高鐵延伸到宜蘭，只表示全案還在評估。

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