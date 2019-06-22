頭城國中校長遴選惹議 議員嗆發動抗爭

2019-06-22 17:56

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府今天辦理頭城國中第二階段校長遴選，由現任南安國中校長林惠珠脫穎而出，不過，這個結果卻引來地方不滿，頭城籍議員蔡文益痛批，遴選根本是黑箱作業，結果不符學校家長期待，他不排除要發動抗爭；縣府教育處則回應，遴選有讓家長代表充分表達意見，教育處尊重這個結果，未來會協助新校長與地方溝通。

準頭城國中校長林惠珠說，會跟家長積極溝通，傳達她的辦學理念，會以學生為出發點，也會延續培養在地未來領導者的願景，爭取認同。

宜蘭縣候用校長人數共有29人，國小21人、國中8人，縣政府今年起辦理的校長遴選，已取消浮動委員，也就是學校內的教師與家長代表失去投票權，但仍保有建議權與發言權。

頭城國中1日辦理第一階段的校長遴選，開放現任校長報名，當時僅林惠珠1人參與，沒有競選問題，林惠珠卻意外落選。

教育處今天辦理第二階段的校長遴選，這次除了現任校長，連候用校長都有報名資格，報名者共有林惠珠、現任頭城國中總務主任徐紹玉及凱旋國中老師張謝玲3人，最終由捲土重來的林惠珠獲選；據了解，遴選票數相距不小。

不過，這個結果卻傳出讓學校家長大為不滿，蔡文益說，校內家長都希望由在地的人才擔任學校家長，林惠珠不但是外地校長，還是「二輪校長」，從來沒有一個校長落選後還可以再選上一次，讓人質疑縣府是受到外界人情壓力，讓遴選變成黑箱作業，他不排除與學校家長一起，向縣府發動抗爭。

教育處長王泓翔說，遴選的遊戲規則訂得很清楚，有讓與會的家長與教師代表充分表達意見，最後投票出來的結果，絕對符合學校家長與教師的期待，絕沒有黑箱的問題，這也不是第一次第一輪落選的校長在第二輪選上，未來教育處也會輔導新任校長，與在地好好溝通、合作，一起帶領學校發展地方特色。

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