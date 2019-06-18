屏縣108學年度國中小校長遴選出爐

2019-06-18 22:06

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣108學年度國民中小學校長遴選作業今天（18日）完成，今年度校國中小學長有申請退休、任期屆滿或申請轉任者，縣府依法規成遴選委員會進行遴選，參酌各出缺學校現況及需求，遴選合適校長。

縣府教育處表示，校長遴選作業與儲備校長部分，以歷練2年的儲備校長為優先考量，綜合單位主管對其實習期間的評鑑與表現，輔以專家學者對校訂課程計畫書寫的評分、口頭報告與答詢表現，及出缺學校校務發展等綜合評判，做為遴選參據。

屏縣108學年度國民中小學校長遴選結果剛剛出爐，國中部分，連任者包括萬新國中曾淑勤、崇文陳作忠、東新湯博榮，共計3名；調任者有里港國中黃賢德、林邊李惠瓊、鹽埔林燕煌、中正劉瑞富、萬丹黃豊欽、琉球蘇傳桔、鶴聲羅彥文，共計7名；初任者

為車城國中楊政家、滿州陳英邦、新埤張浩鳴、牡丹郭瓊揚、麟洛賴詠清，共計5名；滿州國中現任校長藍麗玉未則獲遴選。

國小校長遴選結果，連任者：四維國小余美瑩、德協劉富連、塔樓黃志賢、泰武賴慶安、僑智盧政吉、育英林美鐘、五溝羅世杰、大明藍乙琳、崁頂李榮哲、力社黃鳳珠、崎峰郭希得、仁和馮厚美、竹林簡麗玉、昌隆張文忠、羌園陳桂蘭、枋寮鄭慧華、內獅趙炳詠，共計17名。

調任者：繁華國小鄒美華、潮州張振茂、三和吳勝智、港東莊忠勳、興化林禎川、凌雲許裕呈、仙吉陳現義、長興陳淑蕙、社皮鍾文馨、榮華邱坤玉、前進李國賢、潮和謝相如、鹽洲郭明固、佳佐蕭智文、萬安王國亨、天南陳國民，共計16名。

初任者：建興國小陳垣佐、塭子鐘敏翠、南和模俐諾．卡札妮嵐、港西楊司維、新南陳和貴、僑德賴建戎、富田盧亭妤，共計7名。另長榮百合國小現任校長陳世聰依「偏遠地區學校教育發展條例」規定申請連任第二次，獲同意連任。

本次獲遴選的校長，任期自2019年8月1日起至2023年7月31日止，預計於7月30日舉行新卸任校長交接儀式。

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