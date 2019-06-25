基隆正濱國中校長盡孝辦退休 7月中遴選新校長

2019-06-25 14:42

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市正濱國中校長張文雄因為母親身體不好，身為長子想要多盡孝道，申請退休獲准，任期至6月30日；基隆市政府教育處將於7月13日辦理正濱國中校長遴選，目前有5位候用校長具有參與遴選資格，報名參與正濱國中校長遴選至6月26日止。

基隆市5位具有候用校長資格的有銘傳國中張雁婷、中正國中陳政暉、碇內國中林世傑、成功國中王傑賢、方志良。

另外，瑪陵國小校長詹麗娟因為個人健康因素，不續任校長職務回任教師，屬於公辦民營的瑪陵國小目前是委由福智文教基金會經營；詹麗娟不續任所遺留的職缺，將由福智文教基金會來選派接任人選。

基隆市政府教育處6月22日舉辦國中、國小校長暨幼兒園園長遴選作業，安樂高中校長方保社、建德國中校長徐仁斌、信義國中校長莊焙琪、隆盛國小校長魏川淵、八堵國小校長柴成瑋、建德幼兒園園長江舒昇均順利獲得連任。

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