悶熱高溫上看34度 大台北午後防大雨

2019-06-26 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（26日）各地悶熱、多雲，西半部地區仍有短暫陣雨。此外台灣東方海面有一個熱帶性低氣壓，對台灣天氣無直接影響。

氣象局表示，今天鋒面已經北抬至東海一帶，各地為悶熱的天氣型態，天氣以多雲為主，西半部地區仍不定時會有些短暫陣雨，午後各地亦有局部短暫雷陣雨，尤其山區及大台北盆地有局部大雨發生的機率。溫度方面，西半部高溫32至34度，東半部30、31度。

氣象局預估，週四至下週二（27日至7月2日）各地大多為多雲到晴的天氣型態，由於偏南風至西南風，將暖濕空氣帶進台灣，各地容易有午後雷陣雨發生，山區有局部大雨發生的機率，週四、週五清晨至上午南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，週六至下週二清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。溫度方面，各地高溫32至35度左右。

氣象局凌晨2時指出，目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓，中心位置在北緯19.00度，東經128.00度，以每小時24公里速度，向北進行，未來將往北轉北北東朝日本南方移動，對台灣天氣沒有直接影響。

空氣品質方面，26日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、馬祖、澎湖地區為「良好」等級。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 - 36 27 - 35 31 - 36 29 - 35

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