國1增設中壢中豐交流道可行性研究 獲政院核定

2019-06-25 20:54

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府交通局25日下午宣布爭取國道1號增設中豐交流道加速興建邁向新里程碑，已獲行政院核定可行性研究，經費由國道基金全額支應，後續由交通部高速公路局辦理環差、規劃設計、用地取得並施工。中豐交流道第一階段闢建往返台北（北向）匝環道，所需費用10.56億元，預計2023年底完工；第二階段南向部分將併同五楊拓寬工程往南延伸至頭份計畫推動時再行滾動檢討辦理。

中豐交流道位於國道1號中壢戰備道段（59.8公里處）、屬於高架段交流道，當初原本規劃苜蓿葉型、全方向交流道，由中壢區中豐北路進出，工程總經費將近70億元，單單用地費近60億元，費用過高，因應行政院國家發展委員會撙節經費要求，交通局持續與中央溝通協調，市長鄭文燦並向國發會說明此案推動的重要，修正後估計南北向環匝道合計費用60.98億元。

鄭文燦表示，「國道1號增設中壢中豐交流道計畫」地方期盼已久，國發會於2014年審議此案可行性研究時，要求儘量減少徵收面積、採取多元用地取得方式以降低用地成本。為使此案順利推動，他上任後請市轄內立委協助向中央爭取，期間也拜會交通部並多次與高公局協商交流道形式，考量用地範圍、經費過高及縮減推動期程，與高公局達成共識，第一期先行闢建車流比例佔70％的往返台北（北向）匝環道，並預留第二期增設往返南向匝環道結構，第二期南向部分將併同五楊拓寬工程往南延伸至頭份計畫推動時再行滾動檢討辦理。

交通局長劉慶豐也說，此案後續將由高公局啟動規劃設計，市府將積極協助交通部辦理用地取得作業，以加速環差、用地取得、工程發包等進度，有效縮短計畫時程，期望可儘早開工，提供桃園高鐵青埔地區相關重大建設計畫更充足的聯外交通，將既有中壢、內壢交流道車輛有效分流，並提供A21轉運站更快速上國道的路線，市府同時配合推動將南園二路打通至中豐北路，連接內壢交流道和中豐北路交流道，改善中壢地區交通，發揮交流道更大效益。

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