國道1號增設中豐交流道 桃市決定先做一半

2019-03-19 15:56

［記者謝武雄／桃園報導］交通部高速公路局規劃國道一號增設中豐交流道案，由於總經費高達70億元，單單用地費就要60億元，因應國發會撙節經費要求，桃園市政府和高公局協調後，決定先闢建往返台北（北向）匝環道，並預留往返南向匝環道結構，高公局已經報請交通部審查中，近期可望轉報行政院審查，建設經費仍依國發會決議由國道基金支應。

市長鄭文燦表示，國道一號增設中壢中豐交流道計畫，於103年提出的可行性研究，規劃於國道一號中壢戰備道段（59K+800），增設全方向交流道（部分苜蓿葉型）出入中壢區中豐北路，工程總經費約69億9800萬元，單單用地費59億4100萬元，由於用地費過高，國發會審議可行性研究報告時，建議儘量減少徵收面積降低成本，經檢討大數據後發現，現況交通量需求約80%為往返台北地區（北向），採先行闢建往返北向之匝環道，並預留返南向匝環道結構，總經費僅10億6200萬元，其中用地費7億4000萬元。

交通局長劉慶豐表示，配合中豐交流道開闢，市府也在積極辦理「生活圈二號道路新闢工程」都市計畫變更，其中，中壢區中園路至中豐北路作為第一期聯外道路；中豐交流道完工後可提供青埔地區更充足聯外交通，分散中壢及內壢交流道車流，並提供A21轉運站更快速上國道的路線，讓中壢市區聯外交通更加方便。

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