長榮機師上台講「反罷工」理由 竟遭搶麥消音

2019-06-25 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕長榮航空空服員罷工進入第6天，目前陸續出現反罷工潮。罷工現場，不少工會成員、空服員都到台上發言，鼓勵、凝聚眾人。不過今天一名長榮機師上台演講，內容說的卻是自己不同意工會部分訴求，直言：「走到罷工這一步，就已經是失敗。」講到一半，就被工會成員拿走麥克風，直接消音。

根據《三立新聞》報導，今天長榮航空一名機師上台演講，開頭他就直接說：「其實，我不贊同罷工。工會走到罷工這一步，就已經是失敗。」他認為罷工是兩敗俱傷，對公司而言也是一種傷害。

對於工會部分訴求，該名機師也表示自己並不同意。例如勞工董事，機師指出，即使是經營者也沒有權利決定勞工董事，搭便車條款對工會來說更是非常自私的，是工會為了「壯大自己」才提出的。

該名機師說到一半，就有工會成員立刻上台，拿走了他的麥克風，不讓他繼續發言。甚至到了台下，工會成員也是繼續進行勸說，不希望機師將這種想法傳達給罷工成員，生怕因此「動搖軍心」。不但在舞台旁勸說過一次，甚至到了長榮大門又再說一次，才放機師離開。

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