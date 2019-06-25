長榮運能陸續提升 王國材：許多返台空服員加入執勤

2019-06-25 19:51

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會發動長榮空服員罷工已進入第6天，交通部今日下午召開第7次應變會議，交通部政次王國材表示，隨著許多原本因罷工困在外站的空服員陸續回台加入執勤行列後，長榮航空接下來運能也會逐漸提升，從28日前平均約40%，29、30兩日可提供運能已分別提升至52%、55%。王國材說，雖然長榮航空運能會逐漸提升，但罷工行動仍造成許多旅客不便，甚至台灣整個觀光產業鏈都受影響，呼籲雙方盡早就爭議內容重新協商，促使罷工趕快落幕。

王國材表示，雖然希望罷工能盡快落幕，但長榮航空明日仍將未雨綢繆，公布7月1日至5日班次取消狀況，讓旅客能夠提早因應。對於媒體詢問近來勞資雙方攻防的三寶（護照、台胞證、工作證）取回議題，長榮航空收員工委託書要協助取回遭桃空職工拒絕，會員要親自取回，桃空職工也說要有律師在，還要跟保全取回，作業時間需要兩天等；王國材表示，罷工、不罷工、繳三寶、取回三寶都是各自權利，應該要尊重每個人的權利，並讓提高方便性。

桃空職工罷工至今，勞資雙方連1次協調會都未開，王國材表示，因為上次勞動部促成雙方協商但結果不歡而散，桃空職工當下就宣布啟動罷工行動；所以現在勞動部花很多力氣，針對勞資雙方權益課題、各自機密性看法，與雙方做私底下接觸，希望未來促成正式協商後，讓雙方歧見縮到最小。

至於何時能重啟協商？王國材說，他認為雙方主張差異並不大，訴求也都開始往收斂方向走，現在雙方互相有個善意回應最重要，畢竟罷工至今勞資雙方都很辛苦，但何時重返協商還是要看勞動部處理進度。

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