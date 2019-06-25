佩戴綠絲帶、「反罷工」胸章 長榮地勤力挺公司

2019-06-25 19:06

〔記者姚介修／桃園機場報導〕長榮空服員罷工進入第6天，在前線收拾爛攤的地勤人員值勤時，陸續在胸前佩掛「挺長榮」、「反罷工」、「長榮加油」胸章及佩戴綠絲帶表達支持公司的態度，地勤也承諾會堅守自己的工作崗位，盡量幫助旅客前往目的地。

長榮航空桃園機場地勤的「反罷工」、「挺長榮」的標語出現後在長榮航空內部相當搶手，還有相關內容的貼紙。由於短時間能夠供應的數量不敷需求，長榮航空地勤或內勤人員紛紛打聽如何能夠取得，員工也以佩掛綠絲帶表達維護工作權的心聲。

長榮航空對同仁服儀相當注重，以維護公司整體形象，包括空服人員執勤必須穿便服進公司，換穿空服員制服搭交通車執勤，地勤及內勤人員自發性的佩掛標語或綠絲帶，只要不過度破壞整體服儀完整，管理階層也尊重同仁自發性的行動。

一名長榮航空任職15年的黃姓督導指出，空服員開始罷工後，她與票務同仁及支援的同事，24小時堅守自己的工作崗位，做好自己份內的工作，幫助行程受阻的旅客順利抵達目的地，能夠聽到旅客一聲謝謝，再累也感到很窩心。

她也說，航空公司的運作缺一不可，少了空服員值勤，航班取消旅客卡關，地勤人員盡量補救。希望罷工的空服員盡快回來，上下一條心讓公司運作恢復正常，相信是所有旅客及地勤人員的心聲。

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