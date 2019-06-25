6/20長榮空服員登機門前罷工 資深空服員：不是曠職是拒飛

2019-06-25 18:39

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園市空服員職業工會6月20日下午2點多宣布長榮空服員下午4點起罷工，18名已報到服勤空服員拒絕進入機艙，最後投入罷工，被記曠職；有資深空服員指出，這18人下午2點30分及2點40分已報到，很明顯行為已經不是曠職，而是執勤中「拒飛」，也因為他們的行為造成566名旅客在登機門無法上機。

多名資深空服員指出，這18人已經是「蓄意拒飛」行為，在罷工開始前報到，依照正常執勤，組員抵達機場後應該在下午3點30分進飛機客艙準備相關安全檢查及相關作業流程，但是這批組員3點30分拒絶進入機艙，聲稱要等工會決定，原本4點應該登機的旅客只能乾等，等到4點罷工開始，組員拿出罷工布條登機門拍照留念，讓所有旅客、地勤錯愕，顯然報到時就已準備拒飛，才會拒絶進機艙工作，刻意拖到4點後。

一名其他航空公司駐桃園機場的主管指出，「這種行為真是太惡質了」，工會罷工無可厚非，但是消費無辜的旅客，可以說完全沒有職業道德，也喪失了罷工的正當性，他說，這些罷工空服員口口聲聲說熱愛她們的工作，此款行徑實在很難讓人信服。

很離譜的是6月20日當天有民眾拍到這批拒飛組員的畫面，自行由桃園機場搭計程車回到長榮航空桃園南崁總部時，還受到罷工空服員英雄式歡呼，這些根本沒執勤的空服員還宣稱是執勤結束參加罷工。

根據瞭解，長榮空服組員報到後拒飛，應該記大過處分，目前長榮航空將這18名組員定調在「曠職」；資深空服員指出，這對6月20日當天因他們「蓄意拒飛」延誤3小時及1小時抵達目的地的旅客來說是情何以堪？

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法